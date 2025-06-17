За ночь над российскими регионами сбили почти 150 БПЛА

Силы противоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 147 украинских беспилотников самолетного типа над десятью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей, а также над территорией Московского региона. Как уточнили в ведомстве, дроны сбили в период с 23:30 мск 16 июня до 7:00 17 июня.

Еще 51 беспилотник был перехвачен в период с 20:00 мск до 23:30 16 июня. Таким образом, с вечера российские военные уничтожили над Россией 198 вражеских дронов.

Ранее мэр Москвы сообщил об отражении атаки двух украинских БПЛА, летевших на столицу. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал об уничтожении 43 дронов ВСУ. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Без пострадавших и последствий на замле также обошлось в Тамбовской, Воронежской, Тульской и Тверской областях. В последней, по информации властей региона, было сбито девять БПЛА, в том числе шесть над Тверью.

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала жительница села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, БПЛА сдетонировал на территории частного домовладения. Пострадавшая женщина с баротравмой доставлена в больницу.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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