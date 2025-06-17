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Вторник, 17 июня 2025, 14:14 мск

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Иран атаковал здание военной разведки Израиля и штаб-квартиру «Моссада» – КСИР

Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил информацию иранских СМИ о ракетном ударе по базе военной разведки Израиля и штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад» недалеко от Тель-Авива. Заявление отдела по связям с общественностью КСИР распространило агентство Tansim.

«Сегодня рано утром Аэрокосмические силы КСИР, несмотря на наличие (у Израиля) высокотехнологичных систем обороны, в ходе операции нанесли удар по центру военной разведки сионистского режима, известному как АМАН, и центру планирования террористических операций сионистского режима – «Моссаду» – в Тель-Авиве, и этот центр сейчас горит», – сказано в заявлении.

Позднее представитель Минобороны Ирана бригадный генерал Алиреза Талейник сообщил, что Иран в ходе сегодняшнего удара по Израилю применил новейшую ракету. «В ходе сегодняшней атаки вооруженных сил на сионистский режим была использована новая ракета, которую, как заявили сионисты, они вообще не заметили до ее попадания [по цели]", – заявил генерал (цитата по Tasnim).

Тегеран, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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