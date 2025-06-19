Над Россией утром сбили четыре беспилотника ВСУ

Российские военные пресекли новые попытки ВСУ нанести удары по территории России с помощью беспилотников. Сегодня утром система ПВО уничтожила четыре вражеские БПЛА над тремя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, два дрона перехвачены над Ростовской областью и по одному – над Тульской областью и Крымом. Информации о последствиях не поступало. Беспилотники сбили в период с 06:45 до 08:00 мск.

Утром на фоне угрозы атаки БПЛА временные ограничения на прием и выпуск рейсов были введены в аэропортах Волгограда, Саратова и Иваново.

Добавим, опасность атаки беспилотников объявлена в Оренбургской области, сообщили власти региона. А в Саратовской области «для обеспечения безопасности» ограничена работа мобильного интернета, проинформировал губернатор Роман Бусаргин. «Местами также возможны перебои в работе сотовой связи», – написал он в своем тг-канале.

Минобороны РФ ранее сообщало, что силы ПВО за ночь сбили 81 украинский беспилотник над 11 регионами России.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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