Застрелили из-за долга: раскрыто убийство директора тульского колледжа и его адвоката

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката в Тульской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Им оказался местный предприниматель, его имя не раскрывается. По версии следствия, подозреваемый застрелил мужчин из-за долга в несколько миллионов рублей, который он не хотел возвращать.

Преступление было совершено 23 июня. По версии следствия, «новомосковский предприниматель, не желая возвращать долг в несколько миллионов рублей потерпевшим, под предлогом передачи последним денежных средств предложил им совместно доехать до поселка Майского, где, находясь на заднем сиденье автомобиля, произвел выстрелы в голову адвоката и директора колледжа, а затем скрылся с места происшествия».

В настоящее время подозреваемый доставлен в следственный отдел.

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями нашли накануне в автомобиле на дороге между поселками Майский и Роткинский в Узловском районе Тульской области. Погибшими оказались директор Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов.

Тула, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube