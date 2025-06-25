Двух агентов молдавской разведки задержали в Москве

Сотрудники ФСБ задержали в Москве двух агентов спецслужб Молдавии. Об этом сообщил Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.

По ее данным, два гражданина Молдавии по документам прикрытия на вымышленные установочные данные приехали в Москву с целью выполнения заданий Службы информации и безопасности республики (молдавская разведка и контрразведка), направленных против безопасности России.

Фигуранты дали признательные показания. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Арестованным грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в апреле этого года в Керчи за подготовку теракта и сбор разведданных о российской армии был задержан 32-летний гражданин Молдавии Евгений Курдоглу. По информации ФСБ, он сотрудничал со спецслужбами Украины. Задержанный планировал подрыв водонасосной станции в Керчи по заданию Киева.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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