В Крыму задержали молдаванина за подготовку теракта по заданию спецслужб Украины

В Керчи за подготовку теракта и сбор разведданных о российской армии задержан 32-летний гражданин Молдавии Евгений Курдоглу, который сотрудничал со спецслужбами Украины. Об этом сообщает ФСБ России. Задержанный планировал подрыв водонасосной станции в Керчи по заданию Киева.

По данным спецслужбы, в апреле 2024 года Курдоглу через интернет «установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины». По его заданию молдаванин собирал и передавал Киеву сведения о местах дислокации военной техники и позиций ПВО, результатов ракетных ударов ВСУ, а также данные о транспортной и энергетической инфраструктуре Крыма.

После задержания фигурант рассказал о тайнике, из которого изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из пластичной взрывчатки «Semtex10» массой 400 граммов, электродетонатор и таймер, предназначавшиеся для подрыва водонасосной станции в Керчи, информирует центр общественных связей ФСБ.

В отношении задержанного расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 205 (теракт) и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

Как отметили в ФСБ, фигурант сознался в содеянном и активно сотрудничает со следствием.

Ранее сегодня российская спецслужба ФСБ сообщила о задержании гражданина Молдавии, который по заданию украинской военной разведки доставил в Россию взрывные устройства в тайнике внедорожника для организации терактов и диверсий.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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