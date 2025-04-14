ФСБ задержала агента Киева, доставившего в Россию бомбы для терактов

ФСБ задержала гражданина Молдавии, который по заданию украинской военной разведки привез в Россию взрывные устройства в тайнике внедорожника для организации терактов и диверсий. Об этом сообщил центр общественных связей российской спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный Мариус Пруняну в 2022-2023 годах воевал в составе ВСУ против российской армии в Бахмутском районе Донецкой народной республики. «В декабре 2023 года завербован сотрудником ГУР МОУ (Главное управление разведки Министерства обороны Украины) с присвоением псевдонима «Макс» и переправлен в Молдову для подготовки терактов в России», – заявили в спецслужбе.

Как отметили в ФСБ, в Кишиневе Пруняну получил от украинского куратора деньги, на которые купил автомобиль Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами K088ED. Во внедорожнике сотрудниками украинской разведки был оборудован тайник в виде аккумуляторной батареи. В нем обнаружили три взрывных устройства на основе взрывчатки С-4 массой 1,6 кг каждое, три предохранительно-исполнительных механизма на основе электронных часов, три детонатора и три ключа замыкания электронной цепи.

По данным спецслужбы, фигурант прибыл в Россию в 2024 году по маршруту Молдова – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия «для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове», но был задержан сотрудниками ФСБ.

«По замыслу спецслужб Украины доставленные взрывные устройства должны были использоваться для совершения диверсионно-террористических актов в Российской Федерации», – отметили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение и перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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