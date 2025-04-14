российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 14 апреля 2025, 09:30 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ФСБ задержала агента Киева, доставившего в Россию бомбы для терактов

ФСБ задержала гражданина Молдавии, который по заданию украинской военной разведки привез в Россию взрывные устройства в тайнике внедорожника для организации терактов и диверсий. Об этом сообщил центр общественных связей российской спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный Мариус Пруняну в 2022-2023 годах воевал в составе ВСУ против российской армии в Бахмутском районе Донецкой народной республики. «В декабре 2023 года завербован сотрудником ГУР МОУ (Главное управление разведки Министерства обороны Украины) с присвоением псевдонима «Макс» и переправлен в Молдову для подготовки терактов в России», – заявили в спецслужбе.

Как отметили в ФСБ, в Кишиневе Пруняну получил от украинского куратора деньги, на которые купил автомобиль Toyota Land Cruiser Prado с молдавскими номерами K088ED. Во внедорожнике сотрудниками украинской разведки был оборудован тайник в виде аккумуляторной батареи. В нем обнаружили три взрывных устройства на основе взрывчатки С-4 массой 1,6 кг каждое, три предохранительно-исполнительных механизма на основе электронных часов, три детонатора и три ключа замыкания электронной цепи.

По данным спецслужбы, фигурант прибыл в Россию в 2024 году по маршруту Молдова – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия «для закладки в тайники средств поражения в Волгограде и Саратове», но был задержан сотрудниками ФСБ.

«По замыслу спецслужб Украины доставленные взрывные устройства должны были использоваться для совершения диверсионно-террористических актов в Российской Федерации», – отметили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение и перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Терроризм

Подросток готовил теракт в школе Донецка, но ФСБ его предотвратила / Двух имамов в Ингушетии обвинили в связях с террористами / Генпрокуратура России просит суд приостановить запрет движения «Талибан»* / Спецслужбы вербуют жителей Белоруссии для терактов в России / В Пакистане более 20 заложников погибли во время спасательной операции / В Пакистане вооруженные люди взяли в заложники 450 пассажиров поезда / Более тысячи человек погибли в ходе столкновений в Сирии / В Киргизии задержали 30 участников террористической ячейки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм,