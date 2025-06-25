Над регионами России сбили еще 25 дронов ВСУ

Средства ПВО в среду днем отразили атаку 25 украинских беспилотников на три российских региона.

По данным Минобороны РФ, 22 дрона уничтожены над Воронежской областью, два – над Татарстаном и один – над Тамбовской областью. В ведомстве уточнили, что вражеские БПЛА были нейтрализованы в период с 11:00 мск до 13:00 мск.

Ранее Минобороны сообщало, что за утро российские военные сбили четыре беспилотника ВСУ над Воронежской областью. За прошедшую ночь ПВО перехватила 18 дронов над пятью российскими регионами и Черным морем.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что пострадавших и разрушений после отражения атак БПЛА нет. Он добавил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

По информации Росавиации, утром и днем в целях безопасности полетов были введены временные ограничения на обслуживание рейсов в аэропортах Саратова, Пензы, Самары, Ульяновска, Тамбова, Казани и Нижнекамска. На данный момент возобновила работу воздушная гавань Тамбова.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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