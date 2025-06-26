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Четверг, 26 июня 2025, 09:04 мск

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За ночь над регионами России уничтожены 50 украинских БПЛА

За прошедшую ночь средства противоздушной обороны уничтожили 50 украинских беспилотников над восемью российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.

По информации ведомства, атака 23 БПЛА отбита в Курской области, 11 дронов перехвачены над Ростовской областью, шесть – над Брянской областью, по три – над Белгородской областью и Московским регионом, в том числе два дрона, летевших на Москву. Еще два беспилотника нейтрализованы над Крымом и по одному – над Мордовией и Калужской областью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии двух атаковавших столицу дронов, отметив, что на местах падения обломков работают оперативные службы.

Власти Брянской, Калужской и Ростовской областей отчитались об отсутствии пострадавших и последствий на земле.

Ночью вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов в московском аэропорту Внуково и воздушной гавани Калуги, мера уже отменена.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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