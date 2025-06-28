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Суббота, 28 июня 2025, 12:37 мск

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Над Россией утром сбили 13 украинских БПЛА

ВСУ сегодня утром попытались вновь атаковать российскую территорию беспилотниками. За почти четыре часа российские силы ПВО уничтожили 13 вражеских дронов над четырьмя российскими регионами. Об этом информирует Минобороны РФ.

Так, с 06:45 мск до 08:00 мск четыре БПЛА было нейтрализовано над Орловской областью, три – над Брянской областью и один над Крымом. В последующие полтора часа российские военные сбили еще два дрона над Брянской областью, столько же – над Белгородской областью и один – над Курской областью.

Информации о последствиях новых атак ВСУ не поступало.

За прошедшую ночь, по данным Минобороны, над российскими регионами был уничтожен 31 украинский беспилотник.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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