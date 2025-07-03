Над Самарской и Белгородской областями сбиты три дрона ВСУ

Система противоздушной обороны утром уничтожила три украинских беспилотника самолетного типа над двумя российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Два БПЛА сбиты в Самарской области, еще один – в Белгородской области.

Дроны перехвачены в период с 8:00 мск до 10:45 мск.

Ранее сегодня самарский губернатор Вячеслав Федорищев сообщал об уничтожении БПЛА над территорией региона. Подробности он не привел.

За прошедшую ночь система ПВО нейтрализовала 69 беспилотников ВСУ над территорией России. В результате детонации одного из них в Липецкой области погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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