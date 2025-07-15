В результате ночного налета дронов в Воронежской области пострадали 16 человек

Число пострадавших после ночной атаки вражеских беспилотников в Воронежской области выросло до 16. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«На данный момент известно о 16 пострадавших в результате ночной атаки. 15 из них были ранены в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, в том числе один подросток (у него повреждено бедро)», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В основном у пострадавших осколочные ранения и резаные раны. Один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие. В общей сложности госпитализировали 13 человек, уточнил Гусев.

«Поручил руководителям воронежской медицины взять лечение всех раненых на особый контроль. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления!», – подчеркнул губернатор.

Напомним, сегодня ночью средства ПВО сбили 55 беспилотников ВСУ. Над Воронежской области перехватили 12 дронов.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube