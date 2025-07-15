ВСУ трижды атаковали дронами здание суда в Белгороде

Сегодня вооруженные формирования Украины трижды нанесли удары беспилотниками по зданию суда в Белгороде. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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«Для обеспечения безопасности жителей туда сразу выдвинулись бойцы нашего подразделения «Орлан». Да, к сожалению, не всегда удается поразить цель. Но бойцы делают всё, чтобы уничтожать вражеские беспилотники», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Напомним, в минувшие выходные ВСУ атаковали в региональной столице стадион «Белгород-арена».

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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