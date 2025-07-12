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Суббота, 12 июля 2025, 16:35 мск

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ВСУ нанесли целенаправленный удар по стадиону «Белгород-Арена» (ВИДЕО)

Фото: кадр из видео в телеграм-канале губернатора Белгородской области

Вооруженные формирования Украины целенаправленно атаковали стадион «Белгород-Арена», где проходили спортивные занятия. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Ещё одно доказательство, что враг намеренно атакует мирные гражданские объекты, где люди занимаются спортом, где нет, не было и не будет военных объектов», – констатировал губернатор в своем телеграм канале, опубликовав момент удара украинского беспилотника.

Telegram: ВИДЕО

«И это подтверждает, что решение об отмене праздничных мероприятий в честь Дня Прохоровского поля было верным. Задача врага – террор», – подчеркнул Гладков.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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