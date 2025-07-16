Российские хакеры взломали чаты сотрудников украинских кол-центров

Российские хакеры взломали корпоративные чаты сотрудников кол-центров на Украине. Стали известны данные мошенников, а также личности их дропперов.

По данным хакерской группировки KillNet, один из кол-центров в Одессе организовал 19-летний местный житель, сотрудников он набрал из объявлений в мессенджерах. Мошенники обманывали граждан России, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Общий ущерб от их действий превышает 50 млн рублей, передает телеграм-канал «Mash».

В переписке между собой сотрудники кол-центра общались исключительно на русском языке, рассказывали о совершенных преступлениях, а также обсуждали размер взяток СБУ, которая покрывает преступную деятельность.

Кроме того, в ходе взлома получены данные сообщников мошенников в России, через карты которых они переводили украденное в криптовалюту и отправляли на Украину. Эта информация была передана МВД и ФСБ.

Ранее в России приняли законопроект об уголовной ответственности для дропперов – лиц, которые под влиянием злоумышленников или за деньги оформляют и передают свои банковские карты мошенникам, чтобы те могли обналичить похищенные деньги. Дропперам теперь грозит вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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