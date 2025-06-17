До 6 лет колонии: Госдума ввела уголовную ответственность для дропперов

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон об уголовной ответственности для дропперов – лиц, которые под влиянием злоумышленников или за деньги оформляют и передают свои банковские карты мошенникам, чтобы те могли обналичить похищенные деньги.

Соответствующие изменения внесены в статью 187 Уголовного кодекса РФ (неправомерный оборот средств платежей). Дропперам теперь грозит вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Законопроект был разработан правительством РФ.

Согласно закону, за передачу личной банковской карты за вознаграждение предусмотрен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере дохода от трех месяцев до года, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до двух лет. Такое же наказание предусматривается для клиентов банков, которые сами совершают незаконные операции с предоставленными им мошенниками картами.

Для тех, кто не был клиентом банка, но получил карту и передал ее злоумышленникам, предусмотрены штрафы от 300 тыс. до 1 млн рублей, принудительные работы до четырех лет, лишение свободы сроком до шести лет с возможным штрафом от 10 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере дохода за период от года до двух лет.

Тем, кто использует чужие банковские карты или электронные кошельки для мошенничества, грозят принудительные работы до пяти лет и возможный штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы до шести лет с аналогичным по сумме штрафом и ограничение свободы до двух лет.

К неправомерным операциям закон относит переводы или получение денег без законных оснований. При этом человек, впервые совершивший преступление по новым статьям и добровольно помогающий следствию, может быть освобожден от уголовной ответственности.

По оценкам МВД РФ, в преступную деятельность по обналичиванию похищенных мошенниками средств вовлечены более 2 млн человек. В 2024 году, по информации Банка России, злоумышленники похитили со счетов россиян 27,5 млрд рублей, что на 74% превышает показатель 2023 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отметил, что новый закон дополняет систему норм, «направленных на противодействие кибермошенникам, действующим через цепочку соучастников».

«Ответственность настигнет всех, кто будет передавать свою карту для проводки денежных средств по просьбе мошенников. И хотелось бы, чтобы это понимали люди. Тем более зачастую используют подростков», – подчеркнул Володин в ходе пленарного заседания.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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