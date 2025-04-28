Тюремный срок и штрафы: кабмин подготовил поправки в УК о наказании для дропперов

В правительстве России подготовили поправки в Уголовный кодекс, которые установят ответственность для дропперов, которые под влиянием злоумышленников или за деньги оформляют или передают свои банковские карты или наличные денежные средства мошенникам. Согласно законопроекту, дропперам и их посредникам будет грозить срок заключения до шести лет со штрафом от 300 тысяч до 1 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Изменения предлагается внести в статью 187 Уголовного кодекса (неправомерный оборот средств платежей). Правительственная комиссия по законопроектной деятельности сегодня, 28 апреля, рассмотрит поправки для их внесения в Госдуму.

В частности, за передачу личной банковской карты за вознаграждение предусмотрен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере дохода от трех месяцев до года, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до двух лет. Такое же наказание предусматривается для клиентов банков, которые сами совершают незаконные операции с предоставленными им мошенниками картами.

Для тех, кто не был клиентом банка, однако получил карту и передал ее злоумышленникам, предусмотрены штрафы от 300 тыс. до 1 млн рублей, принудительные работы до четырех лет, лишение свободы сроком до шести лет с возможным штрафом от 10 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере дохода за период от года до двух лет

Тем, кто использует чужие банковские карты или электронные кошельки для мошенничества, грозят принудительные работы до пяти лет и возможный штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы до шести лет с аналогичным по сумме штрафом и ограничение свободы до двух лет.

К неправомерным операциям проект закон предлагает относить переводы или получение денег без законных оснований. При этом человек, впервые совершивший преступление по новым статьям и добровольно помогающий следствию, может быть освобожден от уголовной ответственности.

По оценкам МВД РФ, в преступную деятельность по обналичиванию похищенных мошенниками средств вовлечены более 2 млн человек.

В прошлом году, по информации Банка России, злоумышленники похитили со счетов россиян 27,5 млрд рублей, что на 74% превышает показатель 2023 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube