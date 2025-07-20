ПВО отразила новую атаку украинских дронов на Москву

Утром 20 июля силы противоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его данным, в 9:57 были сбиты три дрона, в 10:03 ПВО уничтожила еще один беспилотник. Пятый БПЛА был перехвачен в 10:27.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник.

Всего с начала суток на подлете к Москве российские военные сбили 21 дрон ВСУ. Ночью в столичных аэропортах вводились ограничения на прием и отправку авиарейсов. В 9:30 снова приостановил работу аэропорт Внуково, спустя час вновь были введены ограничения в аэропорту Шереметьево.

По информации Минобороны РФ, в ночь на воскресенье силы ПВО уничтожили 93 беспилотника ВСУ над регионами России, из них 19 – над Московским регионом.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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