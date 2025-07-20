Силы ПВО перехватили еще 34 дрона ВСУ над российскими регионами

Средствами ПВО с 8:10 до 12:00 воскресенья уничтожены 34 украинских ударных дрона над семью российскими регионами, из них 16 – над Калужской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведосства, семь дронов ВСУ сбиты над Московским регионом, в том числе пять, летевших в сторону столицы.

Еще шесть вражеских беспилотников нейтрализованы над Курской областью, два – над Белгородской областью, по одному – над Тульской, Орловской областями и Крымом.

Напомним, в ночь на воскресенье силы ПВО уничтожили 93 беспилотника ВСУ над регионами России, из них 19 – над Московским регионом.

Добавим, что в столичном аэропорту Шереметьево в третий раз за сутки введены ограничения на полеты. «Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – отметили в Росавиации. До этого ограничения в Шереметьево вводились минувшей ночью и сегодня утром.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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