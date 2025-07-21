Собянин сообщил о ликвидации очередного летевшего на Москву дрона ВСУ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к столице еще одного украинского ударного дрона.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», – написал градоначальник в своем телеграм-канале в 13:18 мск. Собянин отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О последствиях не сообщается.

Таким образом, силы противоздушной обороны с начала суток нейтрализовали 14 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российскую столицу.

Из-за угрозы атаки дронов вновь вводился план «Ковер» в аэропорту Шереметьево. На данный момент воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве в результате падения обломков вражеского дрона произошло возгорание на крыше многоэтажки, из здания эвакуировали 50 жильцов. Пожар оперативно ликвидировали, после чего люди смогли вернуться в свои квартиры.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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