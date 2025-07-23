СК предъявил обвинение главреду Baza в даче крупной взятки

Следственный комитет (СК) предъявил обвинение главному редактору телеграм-канала Baza Глебу Трифонову и продюсеру издания Татьяне Лукьяновой в даче взятки в крупном размере сотрудникам полиции в составе группы лиц (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Максимальное наказание по этой части статьи – 12 лет лишения свободы.

По словам собеседника агентства, СК считает Трифонова причастным к даче взяток полицейским из Краснодара и других регионов за предоставление информации. Журналисты «получали от правоохранителей через интернет-мессенджеры информацию о ЧП и последствиях, а затем переводили деньги», – отметил источник.

Другой источник ТАСС сообщил, что в деле Трифонова и Лукьяновой фигурируют суммы, не превышающие 100 тысяч рублей. «По большей части – это 20-30 тыс., которые выплачивались в качестве разовых вознаграждений за информацию или видеоматериалы», – рассказал собеседник агентства.

Трифонов и Лукьянова своей вины не признают. Источник отметил, что СК намерен выйти в суд с ходатайством об их аресте.

Главред Baza и его коллега были задержаны накануне в Москве по подозрению к даче взятки (ст. 291 УК РФ). В тот же день правоохранители провели обыски в офисе канала, изъяв документы и электронные носители информации.

В СК уточнили, что задержание проведено в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области. В этих регионах задержаны три сотрудника полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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