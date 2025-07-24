Над Крымом и Белгородской областью за час сбили три дрона ВСУ

Средства ПВО утром в четверг уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над Крымом и Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

«С 6:20 мск до 07:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Республики Крым и один – над территорией Белгородской области», – сказано в сообщении.

Напомним, при отражении ночной атаки украинских дронов на Сочи погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube