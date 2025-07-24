Первое уголовное дело о дропперстве возбудили в России

Московские следователи возбудили первое в России уголовное дело о дропперстве. В рамках расследования задержана 52-летняя жительницуа российской столицы, на чей счет злоумышленники перевели более 1 миллиона рублей.

«Следователи ГУ МВД России по Москве возбудили первое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 УК РФ, о так называемом дропперстве – передаче своего банковского счета мошенникам. По имеющимся данным, подозреваемая, надеясь погасить имеющиеся долги, нашла подработку в сети Интернет», – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Действуя по указанию злоумышленников, женщина открыла в одном из банков счет индивидуального предпринимателя, на который в дальнейшем зачислялись денежные средства, полученные преступным путем.

По словам Волк, общая сумма, поступившая от мошенников на этот счет, превысила миллион рублей. Информацию о совершенных банковских операциях москвичка передавала своим кураторам с помощью мессенджера.

В ходе обыска в квартире подозреваемой изъяты мобильные телефоны, компьютеры, банковские и сим-карты.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, 24 июня президента РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов – лиц, которые под влиянием злоумышленников или за деньги оформляют и передают свои банковские карты мошенникам, чтобы те могли обналичить похищенные деньги. Соответствующие изменения были внесены в статью 187 Уголовного кодекса РФ (неправомерный оборот средств платежей). Закон вступил в силу 5 июля. Дропперам отныне грозит вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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