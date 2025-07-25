Владельца сети крымских заправок Бейма арестовали по делу о крупном мошенничестве

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал арест владельца крупной крымской сети автозаправок «ТЭС», экс-главы «Черноморнефтегаза» Сергей Бейма, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Бизнесмен проведет за решеткой как минимум два месяца.

На этот же срок арестована вторая фигурантка дела – гендиректор крымской компании «Аврора» Марина Пяткина. Она тоже обвиняется в совершении мошеннического хищения в особо крупном размере.

Суд отказал защите обвиняемых в удовлетворении ходатайства об избрании для них меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

В суде не раскрыли подробностей уголовного дела.

О задержании Бейма и Пяткиной стало известно накануне.

Бейм руководил «Черноморнефтегазом» в 2014-2015 годах. В 2006-2010 годах он был депутатом крымского парламента.

В конце июля 2021 года Бейм за рулем Lexus устроил ДТП в Сакском районе Крыма, в результате которого погибла 67-летняя женщина. Бизнесмен виновным в дорожной аварии себя не считал, однако МВД РК возбудило в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Тем не менее Сакский районный суд прекратил уголовное дело в отношении Бейма в связи с примирением сторон: виновник ДТП выплатил родственникам погибшей более 17 млн рублей. Гособвинение подало апелляцию, но Верховный суд Крыма оставил решение Сакского районного суда без изменения.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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