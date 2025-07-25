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Пятница, 25 июля 2025, 18:22 мск

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В Саратове объявлен режим ЧС регионального уровня после взрыва в многоэтажке

Фото: кадр из видео МЧС России

После взрыва в многоэтажке в Саратове введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Это необходимо для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим», – пояснил глава региона.

Мощный взрыв в десятиэтажном жилом доме в Саратове произошел сегодня около 11 часов утра. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Взрывной волной повреждены или разрушены более 30 квартир. Эпицентром взрыва стала квартира на 9-м этаже. В соседнем доме выбиты окна. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Согласно последним данным, в результате ЧП погибли четыре человека, в их числе ребенок. Травмы получили семеро.

Саратов, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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