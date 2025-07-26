После взрыва газа в Саратове остается неизвестной судьба четырех человек

После взрыва газа и обрушения подъезда жилого дома в Саратове остается неизвестным местонахождение четырех человек, в том числе ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. На данный момент известно о шести погибших, уточнил губернатор региона Роман Бусаргин. Напомним, что среди жертв ребенок.

«Специалисты МЧС и областной службы спасения работали без перерыва всю ночь. Задействовано более 400 человек, включая муниципальные службы, и достаточное количество тяжелой техники. Разбор завалов ведется исходя из того, что там могут находиться люди. Сил и средств на данный момент достаточно», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По оценке специалистов, аварийно-спасательные работы будут продолжаться минимум до утра 27 июля, добавил губернатор.

Бусаргин также сообщил, что власти региона приняли решение выплатить семьям погибших материальную помощь по 1 миллиону рублей из резервного фонда областного правительства. Пострадавшие также получат материальную поддержку, заверил глава региона. Оценка ущерба будет проводиться сразу после завершения аварийно-спасательных работ.

Взрыв газа произошел в пятницу, 25 июля, в одной из квартир десятиэтажного дома по улице Блинова в Саратове. Медпомощь потребовалась 16 пострадавшим. В Саратове введен режим ЧС регионального уровня. Суббота в Саратовской области объявлена днем траура.

Ранее сегодня RT сообщило, что спасатели нашли под завалами тело четырехлетнего ребенка, пропавшего после взрыва газа в саратовской многоэтажке. Информация официально не подтверждена.

Саратов, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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