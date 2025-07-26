До семи выросло число погибших при взрыве газа в Саратове

Спасатели достали из-под завалов многоэтажки в Саратове, которая частично обрушилась из-за взрыва газа, тело еще одного погибшего. Общее число жертв достигло семи человек, сообщила пресс-служба МЧС России.

«При разборе завалов спасатели МЧС России обнаружили еще одного погибшего. Число погибших – 7 человек, в том числе ребенок», – говорится в сообщении.

В региональном управлении МЧС уточнили, что обнаружено тело женщины.

Ранее в ведомстве сообщали, что после взрыва в жилом доме в Саратове остается неизвестным местонахождение четырех человек, в том числе ребенка.

Взрыв газа произошел в пятницу, 25 июля, в одной из квартир десятиэтажного дома по улице Блинова в Саратове. В результате обрушился угловой подъезд с 7 по 10 этаж. Спасатели ведут разбор завалов в круглосуточном режиме. В Саратове введен режим ЧС регионального уровня. Суббота в Саратовской области объявлена днем траура.

Саратов, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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