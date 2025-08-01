Мирный житель пострадал при взрыве дрона в Белгородской области

Мирный житель получил ранение во время налета беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в селе Малобыково Красногвардейского района. «Мужчина пострадал в результате детонации беспилотника на территории коммерческого объекта. Он самостоятельно обратился в Красногвардейскую ЦРБ, где ему диагностировали осколочное ранение ноги», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что вся необходимая помощь пострадавшему оказана, лечение будет проходить амбулаторно.

Как ранее сообщало Минобороны РФ, минувшей ночью средства ПВО перехватили 60 беспилотников над шестью регионами России. В частности, над Белгородской областью сбили 31 вражеский дрон.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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