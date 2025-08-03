российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 3 августа 2025, 11:47 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На Кубани бушует непогода: оползни и смерчи обрушились на черноморское побережье

В Краснодарском крае жаркая погода резко сменилась ненастьем. Из-за залповых ливней сходят оползни и блокируют дороги, а смерчи обрушились на пляжи, где до сих пор находятся отдыхающие.

Оползень сошел на главную транспортную магистраль М-4 «Дон». Дорога перекрыта у перевала под Горячим Ключом, образовалась 15-километровая пробка, водителей отправляют в объезд через Новороссийск.

В поселке Агой в Туапсинском районе смерч поднял в воздух катамаран и обрушил на находящихся на пляже людей, чудом никто не пострадал.

Telegram: Последствия непогоды на Кубани

В поселке Лермонтово из-за мощного ливня в горах в местной реке резко поднялся уровень, потоком снесло пешеходный мост, а вместе с ним и трубу водоснабжения.

Кроме того, из-за подъема воды в реке Дефань были подтоплены строения в трех поселках – Молдавановка, Новомихайловское и Дефановка.

По данным МЧС, сохраняется угроза ливней, града и шквалистого ветра. Местных жителей и гостей края просят соблюдать осторожность.

Telegram: МЧС Краснодарского края

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Наводнение

В Румынии семь человек погибли из-за наводнений / Ливни, обрушившиеся на Пекин, унесли жизни 30 человек / Жертвами муссонных дождей в Пакистане стали 279 человек / На работу на сапборде: в Москве за 12 часов выпала месячная норма осадков / В Подмосковье мост обрушился из-за ливня / В Южной Корее жертвами наводнения стали четыре человека / На Колыме из-за проливных дождей рухнули два моста / В Москве людей заблокировало в затопленных машинах после мощного ливня

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Наводнение,