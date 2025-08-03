На Кубани бушует непогода: оползни и смерчи обрушились на черноморское побережье

В Краснодарском крае жаркая погода резко сменилась ненастьем. Из-за залповых ливней сходят оползни и блокируют дороги, а смерчи обрушились на пляжи, где до сих пор находятся отдыхающие.

Оползень сошел на главную транспортную магистраль М-4 «Дон». Дорога перекрыта у перевала под Горячим Ключом, образовалась 15-километровая пробка, водителей отправляют в объезд через Новороссийск.

В поселке Агой в Туапсинском районе смерч поднял в воздух катамаран и обрушил на находящихся на пляже людей, чудом никто не пострадал.

Telegram: Последствия непогоды на Кубани

В поселке Лермонтово из-за мощного ливня в горах в местной реке резко поднялся уровень, потоком снесло пешеходный мост, а вместе с ним и трубу водоснабжения.

Кроме того, из-за подъема воды в реке Дефань были подтоплены строения в трех поселках – Молдавановка, Новомихайловское и Дефановка.

По данным МЧС, сохраняется угроза ливней, града и шквалистого ветра. Местных жителей и гостей края просят соблюдать осторожность.

Telegram: МЧС Краснодарского края

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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