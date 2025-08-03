На Кубани бушует непогода: оползни и смерчи обрушились на черноморское побережье

В Краснодарском крае жаркая погода резко сменилась ненастьем. Из-за залповых ливней сходят оползни и блокируют дороги, а смерчи обрушились на пляжи, где до сих пор находятся отдыхающие.
Оползень сошел на главную транспортную магистраль М-4 «Дон». Дорога перекрыта у перевала под Горячим Ключом, образовалась 15-километровая пробка, водителей отправляют в объезд через Новороссийск.
В поселке Агой в Туапсинском районе смерч поднял в воздух катамаран и обрушил на находящихся на пляже людей, чудом никто не пострадал.
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В поселке Лермонтово из-за мощного ливня в горах в местной реке резко поднялся уровень, потоком снесло пешеходный мост, а вместе с ним и трубу водоснабжения.
Кроме того, из-за подъема воды в реке Дефань были подтоплены строения в трех поселках – Молдавановка, Новомихайловское и Дефановка.
По данным МЧС, сохраняется угроза ливней, града и шквалистого ветра. Местных жителей и гостей края просят соблюдать осторожность.
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Краснодар, Зоя Осколкова
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