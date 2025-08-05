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Вторник, 5 августа 2025, 08:53 мск

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Главу минтранса Херсонской области задержали по делу о взятке – Сальдо

Министр транспорта Херсонской области Александр Балышев задержан в рамках уголовного дела о получении взятки. Данный факт подтвердил губернатор региона Владимир Сальдо в комментарии РИА «Новости». Он не уточнил сумму взятки, в получении которой обвиняют Балышева.

Сальдо подчеркнул, что все чиновники должны соблюдать определенные обязательства и устав, а «тот, кто их не соблюдает, значит, будет наказан».

«Я могу сказать так: если человек не имеет чувства собственного достоинства и уважения к себе, а тем более, к той должности, которую он занимает, вот эти люди нарушают закон», – прокомментировал глава региона задержание главы местного минтранса.

Балышев возглавил Министерство транспорта Херсонской области в октябре 2023 года. О его задержании стало известно в июне этого года. На официальном сайте губернатора и правительства Херсонской области в качестве и. о. министра транспорта – начальника управления дорожного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры указан Анатолий Терещенко.

По информации газеты «Коммерсантъ», Александр Балышев и его заместитель – начальник управления дорожного хозяйства Сергей Журавлев были арестованы на два месяца Геническим районным судом Херсонской области в конце июня. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от представителя одной из компаний, участвующих в строительстве и восстановлении дорог. За покровительство компании чиновники якобы получили несколько миллионов рублей.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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