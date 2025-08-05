Мирный житель погиб при атаке украинского дрона в ЛНР

ВСУ нанесли удар с помощью беспилотника по гражданскому автомобилю в Сватовском районе Луганской народной республики. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры региона.

Автомобиль ВАЗ-2105 подвергся удару БПЛА при въезде в населенный пункт Нижняя Дуванка в понедельник вечером. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей, один из которых от полученных ранений скончался.

Второго пассажира с множественными осколочными ранениями доставили в больницу.

Луганск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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