российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 августа 2025, 12:09 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Мирный житель погиб при атаке украинского дрона в ЛНР

Фото Минобороны РФ

ВСУ нанесли удар с помощью беспилотника по гражданскому автомобилю в Сватовском районе Луганской народной республики. В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры региона.

Автомобиль ВАЗ-2105 подвергся удару БПЛА при въезде в населенный пункт Нижняя Дуванка в понедельник вечером. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей, один из которых от полученных ранений скончался.

Второго пассажира с множественными осколочными ранениями доставили в больницу.

Луганск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

СМИ: Келлог посетит Киев параллельно с визитом Уиткоффа в Москву / Кремль озвучил условия для встречи Путина с Зеленским / ВС РФ ударили «Кинжалами» по военным аэродромам Украины / Армия России разрезала пополам группировку ВСУ на юге Красноармейска / «Пожалуйста, мы готовы подождать»: Путин высказался о позиции Киева по мирным переговорам / Бьют дроны и артиллерия: ВСУ в Константиновке попали под огневой контроль армии РФ / Шесть человек ранены при ударе дрона ВСУ в Херсонской области / Российские бойцы не дали британским наемникам высадиться в Херсонской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия, Украина,