За утро система ПВО уничтожила над Россией 43 беспилотника ВСУ

Средства противоздушной обороны утром уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, большую часть дронов сбили в Брянской области – 22. Еще 18 БПЛА нейтрализовано над Крымом, два – над Смоленской областью и один – над Калужской областью.

Атаки были отражены в период с 6:20 по 10:35 мск.

Ранее Минобороны сообщало, что за прошедшую ночь силы ПВО перехватили над российскими регионами 82 украинских дрона.

Москва, Наталья Петрова

