российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 августа 2025, 12:32 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

За утро система ПВО уничтожила над Россией 43 беспилотника ВСУ

Средства противоздушной обороны утром уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа над четырьмя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, большую часть дронов сбили в Брянской области – 22. Еще 18 БПЛА нейтрализовано над Крымом, два – над Смоленской областью и один – над Калужской областью.

Атаки были отражены в период с 6:20 по 10:35 мск.

Ранее Минобороны сообщало, что за прошедшую ночь силы ПВО перехватили над российскими регионами 82 украинских дрона.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,