Дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю в Белгородской области: погибла супружеская пара

В результате новой атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Белгородской области погибли два человек – мужчина и женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в селе Байцуры Борисовского района дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю, в котором находилась супружеская пара.

От полученных ранений мужчина погиб на месте. Его супругу в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи боролись за её жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью», – пояснил губернатор.

Ранее сегодня в Белгородской области дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом, в результате чего одна мирная жительница погибла, а ее родители получили ранения.

Белгород, Анастасия Смирнова

