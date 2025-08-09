За ночь сбили 97 беспилотников над 11 регионами России и Азовским морем

Вооруженные формирования Украины ночью провели массированную атаку по территории России с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как говорится в сводке Министерства обороны РФ, с 22:41 мск 8 августа до 05:05 мск 9 августа всего были сбиты 97 беспилотников над 11 регионами и акваторией Азовского моря.

Самая мощный удар ВСУ пытались нанести по территории Курской области, над которой были нейтрализованы 28 БпЛА. Над Брянской и Калужской областями сбили по 13 летательных аппаратов.

Беспилотники также были уничтожены:

10 – над территорией Тульской области,

8 – над территорией Орловской области,

8 – над территорией Белгородской области,

7 – над акваторией Азовского моря,

5 – над территорией Краснодарского края,

2 – над территорией Ростовской области,

1 – над территорией Республики Крым,

1 – над территорией Московского региона,

1 – над территорией Липецкой области.

В Белгородской области дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом, в результате чего одна мирная жительница погибла, а ее родители получили ранения.

«У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и ушиб грудной клетки. Его супруга получила баротравму. После оказания необходимой помощи они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода», – сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате детонации взрывного устройства домовладение полностью уничтожено огнём.

В Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА произошел взрыв и возгорание на уровне 18 этажа в 20-этажном многоквартирном доме в микрорайоне Левобережный.

«По предварительным данным, погибших и раненых нет», – проинформировал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Информация о последствиях атак беспилотников ВСУ уточняется.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

