Два дрона ВСУ сбиты на подлете к Москве

Система противоздушной обороны сегодня утром уничтожила два летевших в сторону Москвы украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Ранее Собянин сообщал, что с вечера воскресенья силы ПВО перехватили три беспилотника на подлете к Москве.
Минобороны РФ информировало, что за ночь российские военные уничтожили 32 дрона ВСУ над регионами России, в том числе два над Московским регионом.
Москва, Наталья Петрова
