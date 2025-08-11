Два дрона ВСУ сбиты на подлете к Москве

Система противоздушной обороны сегодня утром уничтожила два летевших в сторону Москвы украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Ранее Собянин сообщал, что с вечера воскресенья силы ПВО перехватили три беспилотника на подлете к Москве.

Минобороны РФ информировало, что за ночь российские военные уничтожили 32 дрона ВСУ над регионами России, в том числе два над Московским регионом.

Москва, Наталья Петрова

