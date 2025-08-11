На подлете к Москве за полчаса сбиты еще пять дронов ВСУ

Средства ПВО за полчаса сбили еще пять украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожены еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву», – написал он в тг-канале в 10:01 мск. Спустя 13 минут появилось еще одно сообщение: «Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву».
В 10:32 мск градоначальник сообщил о сбитии на подлете к столице еще двух дронов.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.
Ранее утром в понедельник мэр столицы сообщал об уничтожении двух летевших на Москву вражеских БПЛА. Ночью российские военные сбили два украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Таким образом, с начала суток система ПВО перехватила на подлете к столице девять украинских дронов.
Москва, Наталья Петрова
