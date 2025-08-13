Белгородская область подверглась налету дронов ВСУ, ранена женщина

С утра силы противоздушной обороны сбили над территорией Белгородской области 17 украинских бесплотников, следует из сообщений Минобороны РФ.

По данным ведомства, три вражеских дрона ПВО уничтожила с 07:00 до 07:20 мск. Еще восемь БПЛА было нейтрализовано в период с 8:00 до 9:50 мск. Киевский режим продолжил атаку на Белгородщину. C 10:30 до 11:40 мск российские военные перехватили еще шесть украинских дронов.

В Белгороде в результате атаки БПЛА пострадала мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате удара по частному дому, по предварительной информации от медиков, женщина получила баротравму», – написал он в своем телеграм-канале. «Неотложка» везет пострадавшую на обследование в одну из городских больниц. Глава региона уточнил, что в доме выбиты окна, повреждены кровля и фасад.

Ранее стало известно, что дрон ВСУ атаковал здание Октябрьского районного суда в Белгороде. Обошлось без пострадавших, но в результате взрыва загорелось одно из помещений. Возгорание оперативно ликвидировали. Также повреждены остекление и фасад. Назначенные на 13 августа заседания перенесены на другие даты.

Москва, Наталья Петрова

