Около 30 туристов из России пострадали в ДТП с автобусом в Египте

По уточненным данным, в результате ДТП с автобусом, перевозившим 40 российских туристов из Шарм-эш-Шейха в Каир, пострадали порядка 30 пассажиров. Об этом сообщает посольстве РФ в Египте.

«Одна наша гражданка погибла, порядка 30 пассажиров были распределены по близлежащим больницам, преимущественно с незначительными травмами», – говорится в сообщении диппредставительства. Состояние одного из пострадавших оценивается как среднетяжелое.

Авария произошла ночью 14 августа. Автобус врезался в ограждение и опрокинулся.

На данный момент дипмиссия РФ поддерживает координацию с египетскими властями, туроператором «Coral Travel» и страховой компанией для оказания медицинской помощи российским туристам, подчеркнули в российском посольстве.

Ранее дипмиссия РФ сообщала о погибшей российской туристке и пострадавшем соотечественнике. Отмечалось, что пострадавшего доставили в больницу города Абу-Рудайс. Администрация провинции Южный Синай позже уточнила, что в ДТП пострадали 42 человека, среди которых 39 иностранцев – граждане России, Украины и Киргизии.

Каир, Наталья Петрова

