Два человека ранены при атаке дрона ВСУ на автодороге в Курской области

В Курской области атаке украинского FPV-дрона подверглась автодорога Рыльск – Хомутовка. В результате взрыва пострадали два пассажира проезжающего мимо КАМАЗа – мужчины 20 и 37 лет. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

У пострадавших закрытые черепно-мозговые и минно-взрывные травмы, а также множественные осколочные ранения. В состоянии средней степени тяжести их доставили в Курскую областную больницу.

Глава региона призвал местных жителей быть бдительными и по возможности не возвращаться в приграничье.

Накануне Хинштейн сообщал о двух погибших в результате удара БПЛА.

Курск, Наталья Петрова

