Число погибших при взрыве в Рязанской области достигло 23

Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов предприятия в Рязанской области, еще один пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Таким образом, общее число погибших при взрыве в пороховом цеху выросло до 23 человек.

В результате ЧП пострадали 134 человека, из них 31 пациент находится в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента проходят амбулаторное лечение.

Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

«В поселке Лесной работы организованы и проводятся по трем основным участкам. На 3 тыс. квадратах разобрана половина разрушенных конструкций. Кинологами обследовано 100% помещений на предмет обнаружения живых людей», – отметили в МЧС.

Утром в пятницу, 15 августа, в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошел взрыв и начался пожар. Здание цеха полностью разрушено. В Шиловском районе введен режим ЧС. 18 августа объявлен в Рязанской области днем траура.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в понедельник поручил Главному следственному управлению СКР доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube