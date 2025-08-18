Число погибших в Рязани увеличилось до 24

Количество жертв в результате взрыва и пожара в пороховом цеху завода «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 24. В ходе разбора завалов спасатели извлекли тело еще одного погибшего.

«В настоящее время общее число пострадавших 157 человек, из них 24 погибли», – уточнили ТАСС в МЧС России.

Напомним, ЧП произошло утром в пятницу, 15 августа. После взрыва в производственом здании начался пожар. Здание цеха полностью разрушено. 18 августа объявлен в Рязанской области днем траура.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Рязань, Анастасия Смирнова

