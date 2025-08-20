Число жертв взрыва в Рязанской области увеличилось до 26

Количество погибших в результате взрыва в пороховом цеху в Рязанской области увеличилось до 26. ОБ этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.

«По состоянию на 20 августа в результате ЧП в Шиловском районе в списках погибших 26 человек. 30 человек находятся на стационарном лечении (15 в Рязани и 15 – в медицинских центрах Москвы)», – уточнили в оперативном штабе.

Вместе с тем, 109 пациентов проходят амбулаторное лечение.

Напомним, ЧП произошло утром в пятницу, 15 августа. После взрыва в производственном здании завода «Эластик» начался пожар. Здание порохового цеха полностью разрушено. 18 августа объявлен в Рязанской области днем траура.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Рязань, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

