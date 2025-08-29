Четыре человека ранены в результате налета БПЛА на Орловскую область

В Орловской области до четырех выросло число пострадавших в результате ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Ранее стало известно об одном пострадавшем.

«Уточненная информация по ночным вражеским атакам – количество пострадавших увеличилось до 4 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь», – написал Клычков в своем телеграм-канале.

Также он сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Орле повреждения получили один многоквартирный дом и хозяйственная постройка, а также личный автотранспорт. В Орловском муниципальном округе повреждены два частных дома.

На местах работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, ситуация под контролем, добавил губернатор.

Клычков ранее сообщал, что обломками БПЛА в Орловской области были повреждены четыре здания, в том числе два в Орле, один человек пострадал.

По данным Минобороны России, минувшей ночью над Орловской областью были сбиты два дрона ВСУ.

