Осужденный за взяточничество экс-губернатор Сахалина Хорошавин просится на СВО

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный за крупное взяточничество на 15 лет, просил отправить его на службу в зону проведения специальной военной операции. Об этом говорится в материалах дела, которые цитирует РИА «Новости».

Агентство уточняет, Хорошавин написал соответствующее заявление. Однако до последнего времени бывший губернатор находится в одной из колоний Хабаровского края.

Приговор Хорошавину был вынесен в феврале 2018 года. По одному из уголовных дел за взятки ему было назначено 13 лет колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 млн рублей и лишен государственных наград. Позже после рассмотрения материалов уголовного дела срок его заключения был увеличен до 15 лет.

По версии следствия, Хорошавин и его подельники в составе ОПГ с мая по ноябрь 2014 года получили взяток на общую сумму более 100 млн рублей от граждан, которые планировали баллотироваться в депутаты гордумы Южно-Сахалинска пятого созыва.

В ходе обысков у экс-губернатора изъяли огромные суммы наличных, как в рублях, так и в иностранной валюте. Хорошавин очень любил дорогие аксессуары, а особую слабость питал к дорогим часам. В его коллекции их насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 млн рублей. Самые дорогие из них стоили 700 тыс. долларов США.

По ходатайству следствия его имущество было обращено в доход государства.

Хабаровск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube