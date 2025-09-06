Беспилотник ВСУ ударил по автобусу в Белгородской области – есть жертвы

Украинский беспилотников атаковал служебный автобус в Белгородской области. В результате воздушного удара ВСУ погиб водитель и серьезно ранен один из пассажиров. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дрон ударил по автобусу на автодороге Казинка – Посохово Валуйского округа. От полученных ранений водитель скончался на месте.

«Один из пассажиров, находящийся рядом с водителем, получил множественные осколочные ранения спины, лица и руки. Бригада скорой доставляет пострадавшего в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», – уточнил Гладков в своем телеграм-канале.

Третий пассажир, по предварительным данным, не пострадал. Автобус уничтожен огнем, добавил глава региона.

Белгород, Наталья Петрова

