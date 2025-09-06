Еще двое мирных жителей погибли от атак БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области при налете дронов ВСУ погибли еще двое мирных жителей, один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в районе хутора Масычево Грайворонского округа в результате атаки БПЛА на «Газель» погиб водитель. Автомобиль загорелся, возгорание ликвидировали бойцы самообороны.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации беспилотника пострадал мужчина. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ. «Врачи сделали все возможное, борясь за его жизнь до последнего, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Еще один мирный житель получил ранения в результате удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Борки Валуйского округа. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и проникающим ранением живота в тяжелом состоянии доставили в Валуйскую ЦРБ. Машина получила повреждения.

Ранее украинский дрон атаковал служебный автобус на участке трассы Казинка – Посохово Валуйского округа. В результате удара погиб водитель, один из пассажиров получил множественные ранения.

