В Белгородской области после атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе

Возгорание произошло на нефтебазе в поселке Прохоровка Белгородской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
На данный момент пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет, уточнил он.
По словам главы региона, в результате атаки есть повреждения резервуаров. При тушении возгорания были задействованы пожарные поезда.
Минобороны России сообщало, что за минувшую ночь система ПВО сбила 7 дронов ВСУ над Белгородской области. Всего был уничтожен 31 вражеский беспилотник над шестью регионами РФ и акваторией Черного моря.
