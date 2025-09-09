российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 сентября 2025, 09:41 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Белгородской области после атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе

Возгорание произошло на нефтебазе в поселке Прохоровка Белгородской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На данный момент пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет, уточнил он.

По словам главы региона, в результате атаки есть повреждения резервуаров. При тушении возгорания были задействованы пожарные поезда.

Минобороны России сообщало, что за минувшую ночь система ПВО сбила 7 дронов ВСУ над Белгородской области. Всего был уничтожен 31 вражеский беспилотник над шестью регионами РФ и акваторией Черного моря.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,