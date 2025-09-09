В Белгородской области после атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе

Возгорание произошло на нефтебазе в поселке Прохоровка Белгородской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На данный момент пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет, уточнил он.

По словам главы региона, в результате атаки есть повреждения резервуаров. При тушении возгорания были задействованы пожарные поезда.

Минобороны России сообщало, что за минувшую ночь система ПВО сбила 7 дронов ВСУ над Белгородской области. Всего был уничтожен 31 вражеский беспилотник над шестью регионами РФ и акваторией Черного моря.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube