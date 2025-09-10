российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 сентября 2025, 10:01 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Дрон ВСУ ударил по зданию правительства Белгородской области

Фото: телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Украинский беспилотник нанес удар по зданию правительства Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА», – написал он в своем телеграмм-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. В результате детонации повреждены фасад и остекление здания.

Кроме того, добавил Гладков, из-за падения обломков БПЛА загорелся частный дом, но пожарные оперативно локализовали возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы. По словам главы региона, информация о других последствиях атаки уточняется.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Ссылки по теме

Белгород уходит на удаленку из-за усилившихся атак украинских БПЛА на город

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,