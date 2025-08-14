Белгород уходит на удаленку из-за усилившихся атак украинских БПЛА на город

В Белгороде по итогам внеочередного заседания оперативного штаба, проведенного после утреннего массированного налета украинских беспилотников, введены новые меры безопасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, все государственные учреждения – от министерств до подведомственных структур, включая МФЦ – переводятся на дистанционный режим работы в четверг и пятницу (14 и 15 августа).

Аналогичные рекомендации даны частным компаниям и федеральным учреждениям, а от заведений общепита потребовали запретить предоставление услуг на улицах, на открытых площадках.

«Все мероприятия уличного характера должны быть запрещены в течение четверга, пятницы, субботы, воскресенья. Крупные торговые центры Белгорода, Белгородского района закрыть до субботы включительно», – подчеркнул губернатор.

В ближайшие двое суток не будут работать парки, скверы, пляжи и другие места с массовым скоплением людей, добавил Гладков. Он попросил жителей Белгорода и Белгородского района по возможности ограничить пребывание на улице и увеличить контроль за нахождением детей на улице.

Движение автобусов будут регламентировать с учетом информации об опасности атаки БПЛА. В случае поступления соответствующих данных водители должны остановить транспорт и высадить пассажиров в безопасном месте.

Белгород утром 14 августа подвергся массовой атаке украинских БПЛА. В результате ранения получили три мирных жителя. Один из дронов целенаправленно ударил по автомобилю в центре города. Гладков сообщал о четырех атаках вражеских дронов по зданию регионального правительства. По его словам, «прилетело в последний этаж, очень сильные повреждения, там и первый этаж, и мой кабинет (пострадали). Из здания правительства области и администрации Белгорода выведены все сотрудники.

По данным Минобороны РФ, в период с 8:00 до 11:00 мск средства ПВО уничтожили семь дронов ВСУ самолетного типа над Белгородской областью. Еще один БПЛА сбили над Курской областью.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Радион Мирошник, комментируя атаку киевского режима на Белгород, заявил, что Украина «бьется в истерике в преддверии саммита на Аляске». «Белгород всего в тридцати километрах от границы и ВСУ организовали террористический удар с политическим подтекстом. Это атака не цивилизованной страны, а нападение беспредельщика, привыкшего воевать с гражданскими», – написал он в своем тг-канале.

Белгород, Наталья Петрова

