В Белгороде девочка-подросток пострадала при атаке дронов ВСУ

В результате утренней атаки украинских беспилотников на Белгород пострадала 16-летняя девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, несовершеннолетняя при детонации беспилотника получила баротравму и сама вызвала скорую помощь. «После оказания помощи лечение будет продолжать амбулаторно», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Кроме здания правительства Белгородской области, в городе повреждены частное домовладение и два многоквартирных дома, уточнил Гладков.
Ранее он сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе в связи «с оперативной ситуацией» временно приостановлена работа крупных торговых центров.
Белгород, Наталья Петрова
